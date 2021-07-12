12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа билетов на I Игры стран СНГ в Казани стартует 15 августа. Билеты будут продаваться на объекты, оборудованные трибунами. Планируется организация интернет-трансляций соревнований. Об этом говорилось на совещании руководителей органов государственного управления в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества по вопросам подготовки Игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"В заседании, которое прошло сегодня в онлайн-режиме, участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, - рассказали в пресс-службе. - Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся подготовки Игр. Было отмечено, что подготовка к соревнованиям ведется в штатном режиме без запозданий. При этом особое внимание было уделено ходу аккредитации делегаций стран-участниц".

Игры пройдут с 4 по 11 сентября. Планируется, что участие в них примут около 2 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет. Они разыграют 184 комплекта медалей в 16 видах спорта. Для проведения мероприятий будет задействовано 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

Церемония открытия игр пройдет на Аллее флагов в Деревне Универсиады, где будет проживать основное количество участников. Мероприятие будет организовано в формате уличного театрализованного шоу, отражающего культурное многообразие, историю и традиции народов стран-участниц, раскрывающего тему дружбы и единения народов. Главная мысль шоу: "В Содружестве наша сила". Также будет организована культурная программа для делегаций, проживающих в Деревне Универсиады. Это лаунж-зона, включающая фотолокации, мастер-классы, зону отдыха и зону мультимедиа, где участники смогут отдохнуть и провести время днем. Вечерняя программа будет включать концерты и церемонии награждения.

Кроме того, в период проведения Игр, с 8 по 10 сентября в Казани состоится Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Архитектура форума предполагает проведение деловой программы, выставки и организацию спортивного парка.-0-