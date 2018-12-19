Билеты на II Европейские игры пользуются высоким спросом - дирекция

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты на II Европейские игры пользуются высоким спросом. Об этом рассказал сегодня журналистам начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он также отметил, что на отдельные виды спорта билеты пользуются особой популярностью. "Наиболее активно сейчас болельщики раскупают квитки на художественную гимнастику, пляжный футбол, легкую атлетику, велошоссе и соревнования по самбо. Серьезный спрос на дзюдо, покупатели интересуются и другими видами спорта. Востребованы квитки на церемонию открытия и закрытия II Европейских игр. Могу отметить, что темп продаж билетов на II Европейские игры с момента открытия в начале декабря довольно высок", - рассказал Максим Кошкалда.

Максим Кошкалда

Сегодня стартовали офлайн-продажи билетов на предстоящие в июне 2019 года Игры в кассах партнера дирекции компании "Тикетпро". Первым покупателем стал талисман II Европейских игр лисенок Лесик, который стал обладателем красочных билетов на церемонию открытия.

Как сообщалось, начиная с 1 декабря 2018 года все желающие могут приобрести билеты на II Европейские игры через сайт www.minsk2019.ticketpro.by, а в Европе - через официальных реселлеров. В России билеты уже поступили в продажу 15 декабря на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru. Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от Br5, или 2 евро (для иностранных граждан) до Br50, или 20 евро. На церемонию открытия билеты стоят от Br150 до Br300 в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от Br70 до Br150. -0-