Продажу билетов на ЧМ-2021 по хоккею планируют начать до конца года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажу билетов на чемпионат мира по хоккею в 2021 году планируют начать до конца этого года, сообщил сегодня журналистам председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков перед заседанием оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в контакте с нашими латвийскими коллегами, с Международной федерацией хоккея. Мы разработали билетную программу и должны запустить ее в продажу перед новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам", - сказал Дмитрий Басков. Другие детали билетной программы он не конкретизировал.

В тоже время он высказался о выступающих против проведения ЧМ в Минске.

"Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске, - сказал Дмитрий Басков. - Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж - участвовать в чемпионате мира".

По его мнению, призывы к бойкоту ЧМ не являются признаками солидарности. "Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере", - добавил Дмитрий Басков.-0-

Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны - Головченко