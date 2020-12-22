Продвижение белорусских инициатив в спорте стало ключевым направлением работы НОК в 2020 году

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продвижение белорусских инициатив по актуальным вопросам развития международного спортивного движения стало одним из ключевых направлений работы Национального олимпийского комитета в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Национальный олимпийский комитет в нынешнем году работал над снижением субъективизма судейских решений, увеличением количества отечественных представителей в международных спортивных структурах и деполитизацией спорта в целом. Кроме того, НОК активно работает над получением всесторонней поддержки белорусских инициатив со стороны международного спортивного сообщества.

НОК Беларуси сотрудничает с национальными федерациями по видам спорта и своевременно сообщает информацию, необходимую для подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио (июль - август 2021 года) и зимним Олимпийским играм в Пекине (февраль 2022 года). Постоянно ведется мониторинг завоевания лицензий белорусскими спортсменами с последующим подтверждением их использования в международных федерациях по видам спорта. Налажен тесный контакт с оргкомитетами Олимпийских игр в Токио и Пекине, что позволяет оперативно решать все вопросы, связанные с участием белорусской делегации в предстоящих Играх.

Для качественной подготовки к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндия), который планируют провести в декабре 2021 года, НОК сотрудничает с национальными федерациями по зимним видам спорта.

В 2020 году НОК осуществил ряд проектов при поддержке Олимпийской солидарности, велась активная пропаганда олимпийских ценностей в сотрудничестве с различными учреждениями системы Министерства образования. Кроме того, на заседании исполкома организации утвержден план на 2021 год, который ознаменуется проведением Игр в Токио и 30-летием со дня основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0-