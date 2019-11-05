Проект "300 талантов для королевы" помогает привлекать детей к занятиям легкой атлетикой - Девятовский

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "300 талантов для королевы" помогает привлекать детей к занятиям легкой атлетикой. Об этом журналистам сообщил сегодня председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первые победители этих соревнований уже стали чемпионами Беларуси в своих возрастных категориях. Чтобы в полной мере оценить, насколько мы правильно все делаем, нужно подождать лет шесть-семь, когда дети вырастут, ведь средний пиковый возраст легкоатлета - 25-30 лет. Вместе с тем я думаю, что мы на правильном пути", - сказал Вадим Девятовский.

Глава БФЛА отметил, что главная задача, которую ставит перед собой федерация, - привлечение максимально возможного количества детей к занятиям спортом. Очень важно на раннем этапе мотивировать ребенка.

Финальный этап проекта "300 талантов для королевы" пройдет 12 декабря в легкоатлетическом манеже БГУФК, где определится команда-чемпионка. Участие в нем примут 300 детей. В прошлом году победу одержали школьники из Гродно.

Проект "300 талантов для королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Проект реализуется с 2015 года.-0-