Проект "300 талантов для королевы" помогает вовлечь детей в занятие спортом - Ковальчук

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "300 талантов для королевы" помогает вовлечь детей в занятие спортом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА сегодня после торжественной церемонии открытия детского легкоатлетического праздника высказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

"Мы отслеживаем детей, которые участвовали в проекте, и уже видим пятилетние результаты - юные спортсмены развиваются и растут. Для нас важно, чтобы ни один ребенок не потерялся. Задача - вовлечь юных спортсменов в занятие легкой атлетикой и заинтересовать. Это фундамент. "300 талантов для королевы" - уникальный проект, который надо брать за основу в других видах спорта. Он помогает вовлечь мальчишек и девчонок в занятие спортом", - сказал Сергей Ковальчук.

Свен Арне Хансен и Сергей Ковальчук

Участие в церемонии открытия также приняли председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, заместитель министра образования Александр Кадлубай, ректор БГУФК Сергей Репкин.

Вадим Девятовский

Свен Арне Хансен

Финальный этап проекта "300 талантов для королевы" проходит сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, где определится лучшая команда. Участие в нем принимают 300 детей. В 2018 году победу одержали школьники из Гродно.

Проект "300 талантов для королевы" реализуется с 2015 года. Инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

Фото Максима Гучека