Проект "Эксперты Parimatch" – в новый сезон новым составом

Компания Parimatch запускает новый сезон проекта PM Experts. Помимо стильного дизайна, "Эксперты" обновили состав: к команде профессионалов присоединились Александр Хацкевич, тренер и легенда белорусского футбола, и Андрей Орловский, трехкратный чемпион мира по боям без правил UFC в тяжелом весе.

Как и ранее, известные спортсмены, тренеры и специалисты будут делиться экспертизой и своими прогнозами на ключевые матчи и поединки.

В новом сезоне пользователи смогут не только читать прогнозы и выбирать победный, по их мнению, исход, но и бросить вызов эксперту с помощью интегрированной интерактивной механики. Таким образом, если исходы, предложенные одним из участников "баттла", оказываются точнее, чем прогноз эксперта Parimatch, счастливчик на время становится новым экспертом. Фото автора и его прогноз на следующее спортивное событие будут добавлены на сайт проекта.

– Мне очень интересно попробовать себя в роли эксперта Parimatch, проверить свою удачливость как прогнозиста, – отмечает Александр Хацкевич. – Стараюсь следить за всеми основными европейскими чемпионатами. После того как Андрей Шевченко возглавил "Дженоа", я стал более внимателен к итальянской Серии А. Ну и, конечно, довольно пристально слежу за чемпионатами Украины и России. Пользователи смогут бросать мне вызов? Считаю, это здорово – соревноваться с кем-нибудь. Жду с нетерпением первого "баттла"!

– Parimatch дает мне возможность по-другому смотреть на хоккей, – признается Алексей Калюжный. – Если раньше я просто наслаждался игрой, умением и мастерством хоккеистов, то сейчас занимаюсь предматчевым анализом, смотрю предыдущие игры, формулирую свои ожидания от предстоящих встреч. "Брось вызов" – очень интересная задумка! Более того, мне бы хотелось потом пообщаться с людьми, которые обыграют меня в экспертизе: понять ход мыслей, аргументацию их ставок. Всегда интересна именно обоснованность, а не попадание в исход.

Кроме того, на платформе появился новый раздел "Ответственная игра". Там собрана информация, которая может быть полезна всем любителям ставок на спорт. Ответственная игра – один из ключевых приоритетов для бренда Parimatch – подразумевает отношение к азарту как к развлечению, а не как способу обогащения. Такой подход помогает предотвратить вовлечение в процесс тех людей, которые склонны к игромании в силу психологических особенностей или юного возраста.

И, наконец, еще одно глобальное новшество сезона – коллекция стикерпаков для Telegram с экспертами Parimatch на любой случай жизни. Сергей Гуренко, Виталий Кутузов, Андрей Орловский, очаровательная Зайка, Алексей Калюжный, Александр Хацкевич, общий пак – добавляйте стикеры, делитесь с друзьями и следите за обновлениями на сайте experts.pm.by.

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