Профильный министр объяснил, чем вызваны перемены в спорте

26 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук объяснил мотивацию масштабных перемен в тренерских составах национальных команд, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на "СБ - Беларусь сегодня".

В минувшем году, анализируя выступления белорусов на Олимпиаде в Токио, Ковальчук анонсировал изменения в некоторых федерациях, а также смены тренеров в национальных командах. Слова министра не разошлись с делом – за прошедшие полгода перемены коснулись многих видов спорта.

"В гребле на байдарках и каноэ олимпийские медали разыгрываются в четырех основных видах программы: мужское и женское каноэ, мужская и женская байдарка. В мужских дисциплинах у нас нынче слабые результаты – старая гвардия ушла, а резерва не оказалось. Очевидно, что назрела необходимость проведения внутренней реконструкции. Было принято решение упразднить должность главного тренера, сделав упор на четырех озвученных направлениях. За каждое из них будет отвечать ответственный старший тренер – независимый специалист, работающий по своей программе, - объяснил Ковальчук. - Такой же подход будет применен и в легкой атлетике. Дисциплины были разделены на основные группы: прыжки и многоборье, метания, спринты и средние дистанции, длинные дистанции и марафон, ходьба – и за каждой закреплен старший тренер с полномочиями главного. Это отличные наставники, которые доказали свой профессионализм высокими результатами".

Смена тренерского состава произошла и в национальной команде по дзюдо. По словам министра, спортсменам были обеспечены выезды на все возможные соревнования, неоднократно проводились заграничные сборы, но к успехам это не привело. "Поэтому была сделана ставка на молодого специалиста Андрея Казусенка. У него богатая карьера в самбо и дзюдо, это амбициозный и авторитетный человек с прогрессивным взглядом на тренировочный процесс. Думаю, с его приходом ситуация в команде наладится. За подготовку девушек будет отвечать Марина Слуцкая - наша лучшая дзюдоистка последних лет, имеющая тренерский опыт и хорошие отзывы", - рассказал Сергей Ковальчук.

Большой резонанс получило назначение бывшего гандболиста Сергея Рутенко на должность главы федерации тенниса. Министр объяснил это решение авторитетом Рутенко в белорусском и мировом спорте, благодаря которому функционеру будет проще выстраивать отношения с Викторией Азаренко, Ариной Соболенко и другими теннисистами. "Мы рассчитываем на взгляд со стороны и нестандартные, современные подходы к развитию. Сергей Рутенко – неординарный человек новой формации, сумевший проявить себя и в Словении, и в Испании, и в Беларуси. Это порядочный человек и настоящий специалист своего дела, большой профессионал. Зная его скрупулезность, уверен, что Рутенко глубоко вникнет в процесс и разберется во всех его тонкостях", - заверил Ковальчук.-0-