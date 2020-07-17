Программа Игр в Токио после их переноса не изменится

Есиро Мори. Фото Синьхуа - БЕЛТА
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Белорусские спортсмены рассчитывают завоевать 4 олимпийские лицензии в состязаниях по прыжкам в воду
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год не потребует изменений их соревновательной программы. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета заявил глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори, сообщает ТАСС.
"Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить все объекты и соревновательный календарь Игр, которые пройдут в следующем году", - сказал Есиро Мори.
Будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые в истории Олимпиад пройдут соревнования по карате, серфингу, скейтбордингу и скалолазанию.
Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония закрытия состоится 8 августа.-0-