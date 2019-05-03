Прошедший сезон стал успешным для белорусских фристайлистов - Козеко

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный сезон 2018/2019 стал успешным для белорусских фристайлистов. Об этом сказал сегодня в пресс-центре многофункционального центра подготовки лыжных акробатов "Фристайл" главный тренер сборной Беларуси по этому виду спорта Николай Козеко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, что путь, который был выбран изначально, правильный. Расстановка тренерских кадров, их увлеченность и заинтересованность дали свои плоды. Прошедший сезон стал успешным для белорусских фристайлистов", - сказал Николай Козеко. Сейчас у атлетов будет время отдохнуть. По словам главного тренера, следующий соревновательный сезон станет экспериментальным для белорусской команды.

Чемпионка мира в лыжной акробатике 2019 года Александра Романовская отметила, что уходящий сезон сложился для нее удачно. "В принципе, довольна своими выступлениями, но еще есть над чем работать. Впереди три года для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Хочется выступить достойно и добавить в свою копилку медаль главного старта четырехлетия", - сказала она.

Сегодня спортсменов и тренеров наградили в различных номинациях за сезон 2018/2019. Лучшими тренерами признаны Николай Козеко и наставник юниорской команды Дмитрий Дащинский. Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и олимпийский чемпион Антон Кушнир. Прорывом года названы Снежана Дребенкова, Игорь Дребенков, Яна Ярмошевич и Вячеслав Тимерцев. Командой года признан дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова на зимней Универсиаде в Красноярске, где белорусские атлеты завоевали золотую награду. Номинацию "Открытие года" взял Макар Митрофанов.

Белорусские фристайлисты в сезоне 2018/2019 завоевали 49 медалей различного достоинства.-0-