Проведение чемпионата Европы по спортивному ориентированию в Гродно обсудят на конференции

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проведение в Гродно чемпионата Европы по спортивному ориентированию станет одной из главных тем международной научно-практической конференции "Ориентирование в Беларуси: перспективы, развитие и международное сотрудничество". Ее участниками стали свыше 50 спортсменов и специалистов из Беларуси, Польши, России, Украины и Германии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной федерации спортивного ориентирования Эдвард Ародь.

"Конференция проводится в Гродно уже в четвертый раз. Для нашей страны это важное событие. Темой для обсуждения станет и международное сотрудничество. В частности, проведение двух крупных спортивных форумов по спортивному ориентированию в Гродно", - отметил Эдвард Ародь. В июне 2019 года, например, Гродно примет чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей. Ожидается свыше 500 участников более чем из 30 стран. А в 2020 году Гродно примет чемпионат Европы по ориентированию среди работников лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Эдвард Ародь отметил, что популярность спортивного ориентирования как легкодоступного вида активного отдыха растет. В Гродненской области, например, в соревнованиях на постоянной основе участвует более 150 человек в возрасте от шести лет до 70.

Дл занятий этим видом организованы группы по интересам. Дети занимаются в кружках в учреждениях дополнительного образования. Секции открыты в Гродно, Лиде и Волковыске. Есть у ориентировщиков из Гродно и солидные спортивные достижения: представители региона становили призерами чемпионатов мира и Европы.-0-