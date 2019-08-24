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24 августа 2019, 12:17

Проведение Международного олимпийского дня стало доброй традицией для Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Международного олимпийского дня является доброй традицией для Беларуси. Об этом сегодня во время церемонии открытия праздника в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" сказал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Олимпийский день призван поддержать людей, которые ведут активный образ жизни, с хорошим настроением отдыхают, приобщаются к здоровому образу жизни. Некоторые, может быть, решат ступить на непростой путь спорта высоких достижений. Наш праздник призван объединить всех людей от мала до велика. Я искренне рад, что проведение Международного олимпийского дня стало для нас доброй традицией", - сказал Виктор Лукашенко. Он отметил, что любое напоминание о спорте - это хорошо. В "Олимпийском" представлены все основные секции, куда можно пойти заниматься или отдать ребенка. Он добавил, что не ожидал такого большого количества пришедших на праздник. Интерес со стороны белорусов говорит о важности таких мероприятий.

В церемонии открытия Международного олимпийского дня также принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Во время мероприятия Виктор Лукашенко и Сергей Ковальчук наградили сертификатами победителей и призеров Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, где белорусские атлеты завоевали 14 наград.

На Олимпийском дне в Минске представлены 45 федераций по различным видам спорта. Более чем на 40 спортивных площадках размещены тренажеры и инвентарь.

Посетители имеют возможность пообщаться с белорусскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, международных и республиканских турниров. Родители на мероприятии могут получить информацию о спортивных учреждениях Минска, проконсультироваться у представителей спортклубов и детско-юношеских спортивных школ, а также записать своего ребенка в секцию.

Конкурсы проходят в формате "Олимпийского квеста". Каждый желающий может попробовать свои силы в различных видах спорта и получить специальную карточку с 20 отделениями для печатей от представителей спортплощадок и наглядную брошюру с картой их расположения и информацией об итогах II Европейских игр. За успешное выполнение одного задания участник получает отметку в своей карте. За каждые 10 успешно выполненных заданий получит школьный дневник, за 20 - часы с шагомером.

Отдельная площадка во время Международного олимпийского дня отведена медицине в спорте. Республиканский научно-практический центр спорта представил последние разработки в диагностике функционального состояния организма, восстановлении после серьезных физических нагрузок, специалисты центра помогают определить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта. Национальное антидопинговое агентство подготовило тесты для уже приобщенных к спорту детей на знание антидопинговых правил.

Олимпийский праздник поддерживает инклюзивное направление. В мероприятии принимают участие представители общественного объединения "Дети. Аутизм. Родители" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Также на мероприятии присутствует маскот-аистенок национальной команды Team BY.

В мире Международный олимпийский день отмечают 23 июня - в день создания МОК. В разных странах проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия, посвященные этой дате. МОК рекомендует национальным олимпийским комитетам самостоятельно выбирать дату спортивного мероприятия в своей стране, строго не привязываясь к исторической дате 23 июня. Учитывая сроки проведения II Европейских игр 2019 года в Минске, празднование Международного олимпийского дня в Беларуси было назначено на 24 августа. Завершится спортивный праздник сегодня в 18.00.-0-

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