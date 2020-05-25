Проведение сбора в "Раубичах" позволяет поддерживать спортивную форму - Недосеков

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение сбора в "Раубичах" в период пандемии позволяет поддерживать спортивную форму. Об этом журналистам рассказал белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас я тренируюсь в обычном режиме, единственное, что нет соревнований. У меня были большие планы на этот год, на Олимпиаду, но ее перенесли, поэтому приходится подстраиваться. Говорят, что некоторые старты скоро возобновятся. Готовимся к состязаниям, думаю, они начнутся осенью, - сказал Максим Недосеков. - Сейчас на сборе провожу по две тренировки в день. То, что нахожусь в "Раубичах", считаю отличной возможностью во время пандемии коронавируса держать себя в спортивной форме".

Он отметил, что вначале, когда узнал о переносе Игр, расстроился, но сейчас смог даже найти плюсы в данной ситуации. По словам легкоатлета, его главная цель - Олимпиада в Токио, к которой он постарается подойти в наилучшей форме.

Максим Недосеков является серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года и победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года. Также на его счету первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

В настоящее время 74 белорусских атлета, представляющих 16 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-