Прыгун Максим Недосеков завоевал золотую медаль ЧЕ (U-23) по легкой атлетике в Швеции

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгун в высоту Максим Недосеков завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) по легкой атлетике в Евле (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В борьбе за первое место основная борьба развернулась между белорусом и британцем Томом Гейлом. Соперник Максима Недосекова на отметке 2 м 29 см не справился с этой высотой во всех трех попытках. Два выхода в сектор белоруса также были неудачными, он перенес планку на 2 м 31 см, но и этот рубеж взять ему не удалось. В итоге оба атлета показали зафиксированный результат 2 м 27 см, судьи назначили перепрыжку, в которой лучше проявил себя Недосеков - 2 м 29 и повторил свой лучший результат в сезоне.

Бронзовым призером молодежного чемпионата Европы стал поляк Норберт Кобельски - 2 м 23 см.

В текущем сезоне Максим Недосеков победил на II Европейских играх в Минске - 2 м 27 см.

В 2017 году на юниорском континентальном форуме в итальянском Гросетто с результатом 2 м 33 см он занял также первое место.-0-