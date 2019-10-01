Прыгун в высоту Максим Недосеков прошел в финал ЧМ по легкой атлетике с 11-м результатом

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель лучшего результата сезона в прыжках в длину белорус Максим Недосеков прошел в финал данного вида программы на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе 11-м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропуском в финал для спортсмена стал результат 2 м 26 см. Его коллега по сборной Дмитрий Набоков с аналогичным результатом выбыл из числа претендентов на награды планетарного первенства по дополнительным показателям.

Для большинства атлетов пропуском в решающую стадию соревнований стал результат 2 м 29 см. Эта высота покорилась десяти спортсменам. Тройку лидеров по итогам квалификации составили выступающие в нейтральном статусе россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк, а также Мутаз Эсса Баршим из Катара.-0-