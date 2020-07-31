Прыгун в высоту Максим Недосеков выиграл чемпионат Беларуси по легкой атлетике

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Недосеков выиграл соревнования в прыжке в высоту на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков покорил высоту в 2,3 м. Спортсмен попробовал покорить 2,33 м, 2,35 м и 2,36 м, однако сделать это не получилось. Как ранее отмечал атлет, он планировал показать результат около 2,3 м. Этот старт для Максима Недосекова стал первым после долгого соревновательного перерыва. На второй позиции расположился Руслан Короткевич - 2,15 м. Замкнул тройку лидеров Егор Гуптор - 2,15 м.

Максим Недосеков является серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года и победителем чемпионата Европы среди молодежи - 2019. Также на его счету первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Сегодня разыгрывают 11 комплектов наград: шесть у мужчин и пять у женщин. Также сегодня с 20.00 до 20.30 пройдет автограф-сессия с двукратным призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом мира в метании молота Иваном Тихоном и обладательницей олимпийской лицензии на Игры в Токио, бронзовым призером чемпионата Европы в Берлине, действующей чемпионкой Беларуси в толкании ядра Аленой Дубицкой. Как отметили в БФЛА, сфотографироваться с любимыми спортсменами и взять у них автограф можно будет на центральной аллее стадиона "Динамо" возле баннера "Беларускiх легкаатлетычных гульняў" напротив сектора А5.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-