Прыгунья с шестом Ирина Жук на чемпионате Беларуси установила рекорд страны и выполнила норматив на Олимпиаду-2020

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирина Жук во время чемпионата Беларуси по легкой атлетике установила рекорд страны в прыжках с шестом, выполнив норматив на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Состязания проходят на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Со второй попытки Ирина Жук покорила высоту 4 м 70 см. Предыдущий рекорд (4 м 67 см) также принадлежит ей.

В беге на 100 м Кристина Тимановская показала лучший результат в сезоне (11,23 сек.) и выполнила норматив на чемпионат мира. Она отметила, что рада такому результату. "Две недели назад я сменила тренера, и вот уже есть отдача. Я очень благодарна моему предыдущему наставнику - Леониду Сафронникову. С ним я многого достигла, завоевывала медали. Но нужно двигаться дальше. Перед чемпионатом страны мы полностью сменили подготовку, будем работать и до матчевой встречи (Европа - США, прим. БЕЛТА). А на чемпионате мира, наверное, все же побегу только 200 м. Совмещать два вида сложно, да и когда на старте соперницы стоят рядом, я пока чувствую себя недостаточно комфортно", - сказала спортсменка.

Завершится чемпионат Беларуси по легкой атлетике 31 августа.-0-