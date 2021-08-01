Прыгунья в воду Ши Тинмао принесла Китаю 23-е олимпийское золото

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Прыгунья в воду Ши Тинмао принесла олимпийской команде Китая 23-ю золотую медаль Игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня китаянка стала олимпийской чемпионкой в прыжках с 3-метрового трамплина, набрав 383,50 балла. Это второе золото 29-летней Ши Тинмао на токийской Олимпиаде, а всего у нее уже 4 олимпийских золота. Серебро сегодня завоевала еще одна китаянка Вань Хань (348,75), бронза досталась американской спортсменке Кристе Палмер (343,75).

Спортсмены Китая продолжают возглавлять командный медальный зачет, имея 49 наград (23, 14, 12).-0-