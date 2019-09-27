Прыгунья с шестом Ирина Жук квалифицировалась в финал чемпионата мира по легкой атлетике

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук квалифицировалась в финал соревнований по прыжкам с шестом на ЧМ по легкой атлетике в Дохе, который продлится по 6 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В качестве начальной Ирина Жук определила для себя высоту в 4 м 35 см, с которой успешно справилась. Следующий взятый спортсменкой рубеж - 4 м 50 см. Пропуском в решающую стадию соревнований стали 4 м 60 см, которые белоруске покорились с первой попытки. Финал пройдет 29 сентября и начнется в 20:40 по белорусскому времени.

Фото БФЛА

На ЧМ по легкой атлетике борьбу за 49 комплектов медалей ведут около 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. В их числе 30 легкоатлетов из Беларуси. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусы выиграли золотую и бронзовую медали, а в Лондоне-2017 остались без наград.-0-