Прыгунья в высоту Карина Демидик заняла 6-е место в финале ЧМ по легкой атлетике в Дохе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Карина Демидик заняла шестое место в финальных соревнованиях чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменке из Гродно покорилась высота в 1 м 96 см, что обеспечило ей 6-е место в итоговом протоколе состязаний.

Фото БФЛА

Карина Демидик открыла финал, взяв с первой попытки высоту в 1 м 84 см. Без труда белоруска преодолела планку и на следующем рубеже - 1 м 89 см. На отметке 1 м 93 см она также не испытала проблем. Турнирная борьба продолжилась на высоте 1 м 96 см, однако на сей раз результативной стала лишь вторая попытка в исполнении Карины Демидик. После неудачи на отметке 1 м 98 см белоруска пошла ва-банк, перенеся решающую попытку на высоту 2 м, но увы, взять ее не получилось.-0-