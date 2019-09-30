ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:28 Парламент Кубы 10 октября изберет президента В мире
22:02 Прыгунья в высоту Карина Демидик заняла 6-е место в финале ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
21:41 Крупнейший за последние полвека айсберг откололся от Антарктиды В мире
21:32 Футболисты "Сочи" победили "Ахмат" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России Спорт
21:31 Пропавшую в Витебском районе девушку-инвалида нашли Происшествия
21:17 "Минск" лидирует после трех туров чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд Спорт
21:00 Белорус Виталий Парахонько не попал в полуфинал на дистанциии 110 м с барьерами ЧМ в Дохе Спорт
20:24 Два человека пострадали при аварии на электростанции в Болгарии В мире
19:43 Организаторы Игр-2020 расследуют инцидент с незаконной покупкой 7 тыс. билетов В мире
19:15 Копьеметательница Татьяна Холодович пробилась в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
18:58 Белоруска Кристина Тимановская не прошла в полуфинал на дистанции 200 м на ЧМ в Дохе Спорт
18:50 Возобновление поставок йодосодержащего немецкого препарата ожидается в октябре Общество
18:35 Клайпедский порт будет инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из Беларуси Экономика
18:19 Автобус перевернулся на западе Индии - погиб 21 человек В мире
18:13 ЦИК аккредитовал первых наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах Беларуси Политика
18:11 Мужская сборная Беларуси по волейболу потеряла одну позицию в европейском рейтинге, опустившись на 23-е место Спорт
18:08 Назван состав белорусской команды на женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ Спорт
18:01 Мост через Западную Двину в Полоцке закроют на капремонт Регионы
18:00 Кандидатами в депутаты в Беларуси выдвинулись уже 70 человек Политика
17:59 Суд вынес приговор минчанину, выстрелившему из пневматики в прохожего Происшествия
17:47 Орденом Матери награждены 17 жительниц Могилевской области и Минска Президент
17:42 Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты" Культура
17:36 Гомельская ТЭЦ-2 завершает реконструкцию энергоблока Регионы
17:35 Гомельский ДСТ №2 будет строить дорогу в Ровенской области Регионы
17:24 Уголовное дело заведено на водителя, сбившего в Столине отца с дочерью Происшествия
17:19 Беларусь и Вьетнам согласовали пути расширения инвестиционного сотрудничества Политика
17:07 КГК Витебской области проведет горячую линию по работе заготовителей Регионы
17:07 Франция простилась с Жаком Шираком В мире
16:45 Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями Президент
16:45 Подведены итоги рекламной игры "Выбирай, что тебе ближе!" с Белинвестбанком Общество
Все новости
Все новости
Спорт
30 сентября 2019, 22:02

Прыгунья в высоту Карина Демидик заняла 6-е место в финале ЧМ по легкой атлетике в Дохе

Карина Демидик. Фото БФЛА
Карина Демидик. Фото БФЛА

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Карина Демидик заняла шестое место в финальных соревнованиях чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменке из Гродно покорилась высота в 1 м 96 см, что обеспечило ей 6-е место в итоговом протоколе состязаний.

Фото БФЛА
Фото БФЛА

Карина Демидик открыла финал, взяв с первой попытки высоту в 1 м 84 см. Без труда белоруска преодолела планку и на следующем рубеже - 1 м 89 см. На отметке 1 м 93 см она также не испытала проблем. Турнирная борьба продолжилась на высоте 1 м 96 см, однако на сей раз результативной стала лишь вторая попытка в исполнении Карины Демидик. После неудачи на отметке 1 м 98 см белоруска пошла ва-банк, перенеся решающую попытку на высоту 2 м, но увы, взять ее не получилось.-0-

Теги
Катар легкая атлетика прыжок в высоту чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Фото ФК "Сочи" Футболисты "Сочи" победили "Ахмат" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России
Фото Белорусской федерации хоккея на траве "Минск" лидирует после трех туров чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд
Виталий Парахонько. Фото БФЛА Белорус Виталий Парахонько не попал в полуфинал на дистанциии 110 м с барьерами ЧМ в Дохе
Татьяна Холодович. Фото БФЛА Копьеметательница Татьяна Холодович пробилась в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе
Кристина Тимановская. Фото БФЛА Белоруска Кристина Тимановская не прошла в полуфинал на дистанции 200 м на ЧМ в Дохе
Фото CEV Мужская сборная Беларуси по волейболу потеряла одну позицию в европейском рейтинге, опустившись на 23-е место
Главное
Александр Лукашенко и Никол Пашинян Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями
Правительство Беларуси рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с ЕС
Андрейченко: задача парламента - обеспечить соцориентированность бюджета
Подведены итоги рекламной игры "Выбирай, что тебе ближе!" с Белинвестбанком
Топ-новости
Визит Могерини в Беларусь ожидается в конце недели
На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес
Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября из-за сильного ветра
Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA
Беларусь привлечет средства Всемирного банка для тепловой модернизации жилья
В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
Исполнительный директор "Евровидения" уйдет со своего поста
В Китае эвакуировали более 20 тыс. человек из-за угрозы тайфуна
БЖД до конца года запустит приложение по продаже билетов на электрички и поезда городских линий
Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси 1 октября
ФОТОРЕПОРТАЖ: БелАЗ провел день открытых дверей
Беларусь и Латвия прорабатывают вопросы перевозки болельщиков во время ЧМ-2021 по хоккею
Форум "Минский диалог" с каждым годом вызывает все больший интерес - эксперт
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.