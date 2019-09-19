"ПСЖ" разгромил "Реал", "Атлетико" отыгрался со счета 0:2 в матче с "Ювентусом" в первом туре группового этапа ЛЧ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский "Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в первом туре футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме встречи в Париже Анхель Ди Мария дважды поразил ворота Тибо Куртуа. После перерыва футболисты "Реала" пытались отыграться, но успеха не добились. В компенсированное время хозяева увеличили свое преимущество после точного удара Томаса Менье - 3:0 в пользу ПСЖ.

В другом матче группы A бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с турецким "Галатасараем" из Стамбула - 0:0.

Результаты игр в других группах:

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - 2:2, "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 3:0.

С - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:3, "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - 4:0.

D - "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:2, "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 2:2.

Е - "Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 6:2, "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:0.

F - "Интер" (Милан, Италия) - "Славия" (Прага, Чехия) - 1:1, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Барселона" (Испания) - 0:0.

G - "Лион" (Франция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 1:1, "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Лейпциг" (Германия) - 1:2.

Н - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Лилль" (Франция) - 3:0, "Челси" (Лондон, Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:1.

Сегодня вечером матчи первого тура группового этапа состоятся во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.-0-

"Ливерпуль" уступил "Наполи", "Боруссия" сыграла вничью с "Барселоной" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Играя в гостях с итальянским "Наполи", подопечным Юргена Клоппа пришлось много обороняться и несколько раз только их испанский голкипер Адриана спасал команду от гола.

Фото УЕФА, "ПСЖ, "Реала"