8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС завоевали золото и серебро на чемпионате Беларуси по самбо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в Минске прошел чемпионат Беларуси по самбо. В соревнованиях приняли участие представители МЧС: в весовой категории свыше 98 кг выступал Сергей Лесяк, а в весовой категории до 88 кг - Евгений Алексиевич", - рассказали в пресс-службе.

Мастер спорта международного класса Евгений Алексиевич завоевал 1 место в дисциплине "Боевое самбо", а серебряным призером чемпионата в дисциплине "Спортивное самбо" стал мастер спорта Сергей Лесяк.-0-

Фото МЧС