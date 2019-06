Рафаэль Надаль без труда разобрался с Роджером Федерером и вышел в 12-й финал "Ролан Гаррос" в карьере

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале мужского одиночного разряда испанец, занимающий второе место в рейтинге АТР, уверенно переиграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера - 6:3, 6:4, 6:2.

