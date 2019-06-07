Рафаэль Надаль без труда разобрался с Роджером Федерером и вышел в 12-й финал "Ролан Гаррос" в карьере

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинале мужского одиночного разряда испанец, занимающий второе место в рейтинге АТР, уверенно переиграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера - 6:3, 6:4, 6:2.
22 not out!@RafaelNadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 июня 2019 г.
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В прошлые годы Рафаэль Надаль 11 раз выходил в финал "Ролан Гаррос" и всегда побеждал в решающих поединках, в том числе и два предыдущих года подряд.
Соперник испанца определится после завтрашней доигровки второго полуфинала, в котором лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович встречается с австрийцем Домиником Тимом, занимающим 4-е место. Они начали свой поединок сегодня, выиграв по сету. Сначала успеха добился австрийский теннисист 6:2, затем серб взял реванш - 6:3, а в третьей партии при счете 3:1 в пользу Доминика Тима игра была прервана из-за дождя.
В женском одиночном разряде в финале встретятся австралийка Эшли Барти (8-й номер рейтинга WTA) и чешка Маркета Воундроушова (38). Их поединок назначен на 8 июня.-0-
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