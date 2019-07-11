Рафаэль Надаль и Роджер Федерер сыграют в полуфинале Уимблдона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные теннисисты, входящие в первую тройку мирового рейтинга, Рафаэль Надаль (2) и Роджер Федерер (3) сыграют в полуфинале Уимблдона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанец в четвертьфинале не оставил шансов американцу Сэму Куэрри - 7:5, 6:2, 6:2, а швейцарец в четырех сетах сломил сопротивление японца Кея Нисикори - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 - и одержал сотую победу за время выступлений на Уимблдоне.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встретятся на центральном корте Всеанглийского теннисного клуба 12 июля в 13.00. Для двух великих игроков в личных противостояниях это будет уже 40-й матч. Последний раз теннисисты встречались недавно: в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Рафаэль Надаль на любимом грунте не оставил шансов Роджеру Федереру, но в Лондоне на быстром травяном покрытии специалисты отдают небольшое преимущество швейцарцу. На Уимблдоне в прошлый раз испанец и швейцарец встречались в 2008 году в финале, который стал самым продолжительным по времени (более 4 часов) и завершился победой Надаля.

В другом полуфинале мужского одиночного разряда 12 июля первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с Роберто Баутисто Агутом из Испании.

В турнире среди женщин финалистки определятся уже сегодня. Украинка Элина Свитолина встретится с Симоной Халеп (15.00), а Серена Уильямс в 16.30 проэкзаменует дошедшую до полуфинала Барбору Стрыцову из Чехии.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не сумели пробиться в полуфинал парного разряда, уступив в четвертьфинале дуэту Се Шувэй/Барбора Стрыцова - 4:6, 2:6.

Результат Арины Соболенко - наиболее высокий в 2019-м на Уимблдоне. Ранее она выбыла в первом раунде одиночного разряда, уступив Магдалене Рыбариковой из Словакии. Виктория Азаренко дошла до третьего круга, где проиграла Симоне Халеп.-0-