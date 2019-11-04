Рафаэль Надаль после годичного перерыва возглавил рейтинг АТР

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль спустя год возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанский теннисист потеснил с первой позиции серба Новака Джоковича, который лидировал с 5 ноября 2018 года. До этого, с 25 июня 2018-го на вершине находился Рафаэль Надаль.

Топ-10 нового рейтинга АТР:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 9585 очков,

2. Новак Джокович (Сербия) - 8945,

3. Роджер Федерер (Швейцария) - 6190,

4. Даниил Медведев (Россия) - 5705,

5. Доминик Тим (Австрия) - 5025,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 4000,

7. Александр Зверев (Германия) - 2945,

8. Маттео Берреттини (Италия) - 2670,

9. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540,

10. Гаэль Монфис (Франция) - 2530.

Из белорусских теннисистов лучший показатель у Егора Герасимова, который замыкает первую сотню, имея 561 очко. Илья Ивашко занимает 143-е место, набрав 373 балла, Владимир Игнатик находится на 308-й, заработав 133 очка.-0-