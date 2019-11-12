Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву на итоговом турнире АТР

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль с поражения стартовал на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем стартовом поединке группы Андре Агасси испанский теннисист проиграл победителю прошлого итогового турнира представителю Германии Александру Звереву (7-й номер рейтинга АТР) - 2:6, 4:6. В другом матче этого квартета грек Стефанос Циципас (6) победил в двух сетах россиянина Даниила Медведева (4) - 6:7 (5:7), 4:6.

Сегодня вечером в группе Бьорна Борга состоятся поединки 2-го тура. Серб Новак Джокович (2) встретится с австрийским теннисистом Домиником Тимом (5). В другом матче итальянец Маттео Берреттини (8) сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3). На старте Новак Джокович был сильнее Маттео Берреттини, а Доминик Тим обыграл Роджера Федерера.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-