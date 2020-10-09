Рафаэль Надаль стал финалистом открытого чемпионата Франции по теннису

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня проходят полуфинальные поединки мужского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них второй номер мирового рейтинга, 12-кратный победитель этого турнира испанец Рафаэль Надаль переиграл в трех сетах аргентинского теннисиста Диего Шварцмана (14-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:3, 7:6 (7:0). В первом раунде нынешних состязаний Рафаэль Надаль победил белоруса Егора Герасимова (83) - 6:4, 6:4, 6:2.

Соперник испанца, который в 13-й раз сыграет в финале "Ролан Гаррос", определится после сегодняшней встречи первой ракетки планеты серба Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса, занимающего 6-е место в мировом рейтинге. Финальный матч у мужчин пройдет 11 октября.

В решающем поединке женского одиночного разряда представительница США София Кенин (6) 10 октября встретится с польской теннисисткой Игой Швентек (53).-0-