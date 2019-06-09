Рафаэль Надаль в 12-й раз стал победителем "Ролан Гаррос"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третий раз подряд и 12-й в истории стал триумфатором открытого чемпионата Франции, обыграв австрийца Доминика Тима, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке оба его участника показали высочайшее мастерство и порадовали зрителей красивой игрой. Поначалу соперники выигрывали свои подачи, а в пятом гейме Доминик Тим сумел взять чужую подачу и вышел вперед - 3:2. После этого инициативу перехватил Рафаэль Надаль, который выиграл 4 гейма подряд и весь сете 6:3. Вторая партия прошла в равной борьбе, но в концовке австриец сыграл очень строго и, выиграв подачу соперника в 12-м гейме, победил - 7:5. Затем на корте полностью доминировал испанец, выигравший два сета с одинаковым счетом 6:1. В финале прошлого года Рафаэль Надаль также победил Доминика Тима.

У женщин впервые чемпионкой стала австралийская теннисистка Эшли Барти, уверенно переигравшая в финале чешку Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3. Для Эшли Барти это первый титул в одиночном разряде на турнирах серии "Большого шлема".

В соревнованиях женских пар на "Ролан Гаррос" победили венгерка Тимея Бабош и французская теннисистка Кристина Младенович.

В мужском парном разряде не было равных немецкому дуэту Кевин Кравиц / Андреас Мьес.

В турнире смешанных пар первенствовали хорват Иван Додиг и Латиша Чан из Китайского Тайбэя.-0-