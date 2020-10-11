Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл открытый чемпионат Франции по теннису

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче испанец, занимающий второе место в мировом рейтинге, обыграл в трех сетах первую ракетку планеты сербского теннисиста Новака Джоковича - 6:0, 6:2, 7:5. Поединок двух лидеров мирового тенниса продолжался 2 часа 43 минуты.

Для 34-летнего Рафаэля Надаля нынешний финал на парижских кортах "Ролан Гаррос" стал тринадцатым, причем все решающие поединки он выиграл. Новак Джокович в пятый раз играл в финале French Open, но лишь однажды, в 2016 году, он стал победителем, в финале-2012 серб также проиграл Рафаэлю Надалю. Теперь в послужном списке испанца стало 20 чемпионских титулов на турнирах серии "Большого шлема".

В решающем матче женского одиночного разряда французского первенства полька Ига Швентек, обыграла представительницу США Софию Кенин - 6:4, 6:1. Для 19-летней польки это вообще первая в карьере победа на турнирах под эгидой WTA.-0-