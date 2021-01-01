Райан Спуннер вошел в тройку самых результативных игроков КХЛ по игре в большинстве в 2020 году

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского "Динамо" Райан Спуннер замкнул тройку самых результативных игроков КХЛ по итогам 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Форвард минчан в 49 встречах регулярного чемпионата Лиги заработал 26 (3+23) очков.

Опередить Райана Спуннера по этому показателю смогли только два игрока. У Стефана Да Коста из казанского "Ак Барса" на счету 27 (16+11) очков в 60 матчах. Московский динамовец Вадим Шипачев заработал в большинстве 27 (9+18) баллов в 63 встречах.-0-