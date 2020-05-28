Ралли-рейд "Шелковый путь - 2020" отменен

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли-рейд "Шелковый путь" отменен в 2020 году из-за коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ралли-рейда.

В сообщении отмечается, что сейчас весь мир живет надеждой на скорое окончание пандемии. Строгое соблюдение принятых ограничений имеет важное значение для того, чтобы этот долгожданный момент наступил как можно скорее. В связи с этим проведение намеченного десятого международного ралли "Шелковый путь" отменяется.

"Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли "Шелковый путь" - это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового ралли-2021", - сообщает пресс-служба.

Изначально маршрут гонки должен был пройти через Россию, Казахстан и Китай. Однако позже, для предотвращения рисков, связанных с эпидемией, и в целях обеспечения успешного проведения грядущего юбилейного выпуска ралли "Шелковый путь", российская дирекция совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) и Международной мотоциклетной федерацией (FIM) приняли решение изменить маршрут соревнования. Ралли должно было пройти по территории России: стартовать на Красной площади в Москве 3 июля, а финишировать в Казани 11 июля.

Ралли-рейд "Шелковый путь - 2019" проходил с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Среди белорусских гонщиков лучший результат в генеральной классификации грузовиков показал экипаж Александра Василевского, заняв шестое место.-0-