Рассчитываем минимум на 4 олимпийские лицензии в боксе на турнире в Лондоне - Сабалевский

Владислав Смягликов во время боя. Фото из архива

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация бокса рассчитывает минимум на четыре лицензии для спортсменов на турнире олимпийской квалификации в Лондоне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор федерации Денис Сабалевский.

"Сегодня достаточно удачно для белорусов прошла жеребьевка турнира олимпийской квалификации в Лондоне. Перед этим был проведен десятидневный сбор в Шеффилде, где все поставленные задачи наши боксеры выполнили. Белорусские спортсмены приобрели тот необходимый багаж, который им пригодится в поединках на турнире в Лондоне, - отметил Денис Сабалевский. - Рассчитываем минимум на четыре лицензии. Ребята настроены по-боевому. Каждому по силам завоевать путевку на главный старт четырехлетия".

Из белорусских парней за лицензии форума поспорят Антон Черномаз (весовая категория 57 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

В состязаниях девушек Беларусь представят Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Стародуб (60 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

Соревновательная часть турнира олимпийской квалификации начнется 14 марта, завершатся состязания 24 марта.

Мировой отборочный турнир состоится 13-24 мая в Париже. В нем примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа.-0-