"Раубичи" претендуют на проведение ЧМ-2025 по биатлону

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" претендует на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону. Такая информация размещена в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

IBU объявил соискателей на право проведения планетарных форумов 2024 и 2025 годов. На главный турнир мирового биатлона в 2024 году претендует чешское Нове-Место. Конкуренты "Раубичей" в проведении ЧМ-2025 - швейцарский Ленцерхайде и вновь чешское Нове-Место.

Окончательное решение будет принято на 14-м очередном конгрессе IBU, который состоится в ноябре в Праге (Чехия).

Ранее чемпионат мира по биатлону проходил в "Раубичах" в 1974, 1982 и 1990 годах. -0-