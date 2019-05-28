Рауль Алонсо стал главным тренером БГК имени Мешкова

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рауль Алонсо стал главным тренером Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Испанский специалист заключил с клубом трудовое соглашение сроком на два сезона.

До прихода в БГК Рауль Алонсо работал помощником главного тренера в немецком "Киле", в составе которого дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012), а также четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды - Суперкубка (2012, 2014).

Нынешний сезон начал помощником главного тренера БГК имени Мешкова, с апреля - исполняющий обязанности главного тренера мешковцев.

Рауль Алонсо владеет тремя языками, имеет высшее образование и обладает высшей тренерской лицензией EHF Master Coach-Licence (European level).-0-