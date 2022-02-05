Разам з камандай. Юные конькобежцы болеют за своих кумиров, представляющих Беларусь в Пекине

В Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Уже сегодня, 5 февраля, в борьбу за медали включатся белорусские конькобежцы: на старт выйдет Марина Зуева. И пока вся наша команда по конькобежному спорту настраивается на результат в Пекине, юные спортсмены, выступающие пока в роли зрителей Олимпиады, предвкушают серьезную борьбу. Чтобы не пропустить самые интересные моменты, пришлось даже внести изменения в привычное расписание. Какая атмосфера царит на тренировке юниорской молодежной команды по конькобежному спорту накануне зимних Олимпийские игр в Пекине, узнал корреспондент БЕЛТА.

"Все дети увлечены Олимпийскими играми, очень довольны, что у нас пять квот получилось и ребята поехали на Олимпийские игры. Будем наблюдать в прямом эфире", - рассказал тренер юниорской молодежной команды по конькобежному спорту Руслан Тоболич.

На тренировке юных спортсменов, проходившей за день до начала Олимпийских игр, царила волнительная атмосфера. Все разговоры на этот раз не о собственных плюсах и минусах, а о тех, кому сегодня предстоит представлять белорусский конькобежный спорт на Олимпиаде. В этом году многие эксперты говорят, что наши конькобежцы имеют немало шансов на победу, хотя, конечно, отмечают, что прогнозы на Олимпиаду - дело неблагодарное. Ну а дети без всяких оговорок просто верят в лучший результат своих кумиров.

"Это все наши спортсмены. Мы всех очень любим и все за них болеем, потому что они гордость нашей страны. Вдвойне приятно и то, что именно наши конькобежцы были на открытии знаменосцами", - подчеркнул тренер.

Варвара Бандарина на коньках уже 9 лет. Начинала с фигурного катания, затем перешла в конькобежный спорт.

"Буду смотреть Олимпиаду в Пекине и болеть за наших конькобежцев, очень переживаю за всех! Но особенно за Анну Нифонтову и Игната Головатюка. На мой взгляд, они очень прогрессивные спортсмены", - поделилась Варвара.

В ожидании эмоций от олимпиадных состязаний и юная спортсменка Ксения Вашкевич, которая с большой охотой занимается конькобежным спортом уже три года.

Победительница первенства среди юниоров на дистанции 3000 м Полина Сивец будет болеть сегодня за Марину Зуеву, которой также предстоит дистанция в 3000 м, но уже на Олимпиаде в Пекине.

"Я люблю спорт, длинные дистанции, люблю дух соперничества и обязательно буду болеть за нашу олимпийскую сборную", - сказала Полина Сивец.

Поддерживать сборную сегодня непременно будет и еще один юный конькобежец - Антон Бранковский. Молодой человек занимается спортом уже 10 лет, хотя изначально даже и не знал, что есть такой вид спорта, пока одноклассник не привел его на лед. С первого занятия парень понял, что это именно то, что ему интересно.

Юная спортсменка Доминика Кухарчик всегда хотела заниматься спортом, но чтобы непременно на коньках. В итоге выбрала для себя конькобежный спорт и активно занимается им уже 4 года. Сейчас юная конькобежка восхищается белорусскими девушками из конькобежного спорта. Конечно же, в их числе Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева. В будущем Доминика планирует прийти в национальную команду, а затем стать тренером конькобежного спорта. Ну а сегодняшнее утро рассчитывает провести у экрана телевизора, болея за наших!

Следить за Олимпиадой и, несомненно, болеть за белорусскую команду будет и юный конькобежец Радомир Минин.

"Мне очень нравится кататься, я чувствую лед. С детства получалось кататься. Сегодня обязательно буду смотреть Олимпиаду и болеть за Марину Зуеву. Но поддерживаю всю нашу команду без исключения, всем желаю победы!" - поделился юный спортсмен.

Андрей Герман занимается конькобежным спортом уже 10 лет. Во время Олимпиады следит за успехами всех белорусов в Пекине, однако особые эмоции, конечно, всегда связаны со своими старшими коллегами - соревнования по конькобежному спорту всегда в приоритете.

Сегодня детский юношеский спорт в стране развивается, тренеры работают в трех регионах - Минске, Витебске и Могилеве. Каждый год проводится много детских соревнований, включая "Серебряные коньки" и "Олимпийские надежды". Уже сейчас тренерский состав думает, кто же будет выступать за Беларусь на ледовом овале в будущем.

"Сложно сказать, насколько достойная смена подрастает, это покажет время, но одно могу сказать точно: все дети стремятся быть на месте конькобежцев, выступающих сегодня от Беларуси на Олимпийских играх. Все хотят быть там", - подчеркнул Руслан Тоболич.

Как ранее сообщала БЕЛТА, сегодня, 5 февраля, на олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. За медаль будет бороться Марина Зуева. Далее ждем хороших результатов от Екатерины Слоевой, Анны Нифонтовой и Евгении Воробьевой.

Диана ПАРНЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-