Разам з камандай. Юные конькобежцы болеют за своих кумиров, представляющих Беларусь в Пекине

Проект изменений и дополнений Конституции РБ
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 5 февраля 2022
Минск -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:34 Пиневич: Беларусь живет в условиях твиндемии Общество
22:15 Несколько автомобилей столкнулись на МКАД, один оказался в кювете Происшествия
21:26 Пиневич: нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась в 2,5 раза Общество
20:53 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшей сотрудницей таможни Происшествия
20:45 Лукашенко о событиях на Окрестина в 2020 году: извиняться было не за что Президент
20:33 Лукашенко рассказал Соловьеву о задержании вагнеровцев и жестком разговоре с Путиным Президент
20:00 Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня Президент
19:17 Один человек с омикроном может "положить" вокруг себя до 10 человек - инфекционист Общество
19:06 Инфекционист: если чувствуете себя не очень хорошо, не надо идти на работу, в гости, на концерт Общество
19:04 Инфенкционист назвал два момента, когда при коронавирусе стоит "паниковать" Общество
18:55 Россиянки проиграли хоккеисткам США на олимпийском турнире в Пекине Спорт
18:48 КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат Спорт
18:40 Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу - Карнаухов Общество
18:36 В России есть острый дефицит в понимании Лукашенко как человека - политолог Политика
18:30 Пять человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане В мире
17:54 АПБ запустила конкурс на онлайн-поиск белой лазоревки в птичьей столовой Регионы
17:46 Хиты о любви и завораживающий балет: Театр эстрады проведет "Греческий девичник" Культура
17:36 Мысливец о референдуме: гражданский долг - дать ответ, по какой Конституции хотим жить Общество
17:25 Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине Спорт
17:22 Госстандарт обнаружил в продаже в Витебске и Орше поддельную лососевую икру Происшествия
17:13 Будущим курсантам Академии МВД рассказали о профессии правоохранителя Общество
17:04 В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2022 год Экономика
17:01 Норвежцы возглавили медальный зачет Олимпиады, белорусы пока без наград Спорт
16:54 Военный эксперт заявил о непрекращающихся попытках ведущих западных стран очернить Беларусь Политика
16:48 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 4,2 тыс. фур Общество
16:47 Сборная Китая по шорт-треку выиграла смешанную командную эстафету на Играх в Пекине Спорт
16:45 Лобастов: доволен своей стрельбой на дебютной гонке Олимпиады Спорт
16:42 Эрдоган с супругой заразились омикрон-штаммом В мире
16:35 Сола: при стрельбе стоя начало трясти Спорт
16:25 Белорусские баскетболистки не смогут сыграть в квалификации чемпионата мира Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
05 февраля 2022, 10:28

#Разам з камандай. Юные конькобежцы болеют за своих кумиров, представляющих Беларусь в Пекине

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
Россиянки проиграли хоккеисткам США на олимпийском турнире в Пекине
Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине

В Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Уже сегодня, 5 февраля, в борьбу за медали включатся белорусские конькобежцы: на старт выйдет Марина Зуева. И пока вся наша команда по конькобежному спорту настраивается на результат в Пекине, юные спортсмены, выступающие пока в роли зрителей Олимпиады, предвкушают серьезную борьбу. Чтобы не пропустить самые интересные моменты, пришлось даже внести изменения в привычное расписание. Какая атмосфера царит на тренировке юниорской молодежной команды по конькобежному спорту накануне зимних Олимпийские игр в Пекине, узнал корреспондент БЕЛТА.

"Все дети увлечены Олимпийскими играми, очень довольны, что у нас пять квот получилось и ребята поехали на Олимпийские игры. Будем наблюдать в прямом эфире", - рассказал тренер юниорской молодежной команды по конькобежному спорту Руслан Тоболич.

На тренировке юных спортсменов, проходившей за день до начала Олимпийских игр, царила волнительная атмосфера. Все разговоры на этот раз не о собственных плюсах и минусах, а о тех, кому сегодня предстоит представлять белорусский конькобежный спорт на Олимпиаде. В этом году многие эксперты говорят, что наши конькобежцы имеют немало шансов на победу, хотя, конечно, отмечают, что прогнозы на Олимпиаду - дело неблагодарное. Ну а дети без всяких оговорок просто верят в лучший результат своих кумиров.

"Это все наши спортсмены. Мы всех очень любим и все за них болеем, потому что они гордость нашей страны. Вдвойне приятно и то, что именно наши конькобежцы были на открытии знаменосцами", - подчеркнул тренер.

Варвара Бандарина на коньках уже 9 лет. Начинала с фигурного катания, затем перешла в конькобежный спорт.

"Буду смотреть Олимпиаду в Пекине и болеть за наших конькобежцев, очень переживаю за всех! Но особенно за Анну Нифонтову и Игната Головатюка. На мой взгляд, они очень прогрессивные спортсмены", - поделилась Варвара.

В ожидании эмоций от олимпиадных состязаний и юная спортсменка Ксения Вашкевич, которая с большой охотой занимается конькобежным спортом уже три года.

Победительница первенства среди юниоров на дистанции 3000 м Полина Сивец будет болеть сегодня за Марину Зуеву, которой также предстоит дистанция в 3000 м, но уже на Олимпиаде в Пекине.

"Я люблю спорт, длинные дистанции, люблю дух соперничества и обязательно буду болеть за нашу олимпийскую сборную", - сказала Полина Сивец.

Поддерживать сборную сегодня непременно будет и еще один юный конькобежец - Антон Бранковский. Молодой человек занимается спортом уже 10 лет, хотя изначально даже и не знал, что есть такой вид спорта, пока одноклассник не привел его на лед. С первого занятия парень понял, что это именно то, что ему интересно.

Юная спортсменка Доминика Кухарчик всегда хотела заниматься спортом, но чтобы непременно на коньках. В итоге выбрала для себя конькобежный спорт и активно занимается им уже 4 года. Сейчас юная конькобежка восхищается белорусскими девушками из конькобежного спорта. Конечно же, в их числе Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева. В будущем Доминика планирует прийти в национальную команду, а затем стать тренером конькобежного спорта. Ну а сегодняшнее утро рассчитывает провести у экрана телевизора, болея за наших!

Следить за Олимпиадой и, несомненно, болеть за белорусскую команду будет и юный конькобежец Радомир Минин.

"Мне очень нравится кататься, я чувствую лед. С детства получалось кататься. Сегодня обязательно буду смотреть Олимпиаду и болеть за Марину Зуеву. Но поддерживаю всю нашу команду без исключения, всем желаю победы!" - поделился юный спортсмен.

Андрей Герман занимается конькобежным спортом уже 10 лет. Во время Олимпиады следит за успехами всех белорусов в Пекине, однако особые эмоции, конечно, всегда связаны со своими старшими коллегами - соревнования по конькобежному спорту всегда в приоритете.

Сегодня детский юношеский спорт в стране развивается, тренеры работают в трех регионах - Минске, Витебске и Могилеве. Каждый год проводится много детских соревнований, включая "Серебряные коньки" и "Олимпийские надежды". Уже сейчас тренерский состав думает, кто же будет выступать за Беларусь на ледовом овале в будущем.

"Сложно сказать, насколько достойная смена подрастает, это покажет время, но одно могу сказать точно: все дети стремятся быть на месте конькобежцев, выступающих сегодня от Беларуси на Олимпийских играх. Все хотят быть там", - подчеркнул Руслан Тоболич.

Как ранее сообщала БЕЛТА, сегодня, 5 февраля, на олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. За медаль будет бороться Марина Зуева. Далее ждем хороших результатов от Екатерины Слоевой, Анны Нифонтовой и Евгении Воробьевой.

Диана ПАРНЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Олимпиада
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Россиянки проиграли хоккеисткам США на олимпийском турнире в Пекине
Фото из социальных сетей КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат
Фото из архива Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине
Фото Getty Images Норвежцы возглавили медальный зачет Олимпиады, белорусы пока без наград
Фото из архива Сборная Китая по шорт-треку выиграла смешанную командную эстафету на Играх в Пекине
Никита Лобастов (в центре) Лобастов: доволен своей стрельбой на дебютной гонке Олимпиады
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня
Лукашенко рассказал Соловьеву о задержании вагнеровцев и жестком разговоре с Путиным
Поликлиники начали работать в выходные из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрирован 8231 пациент с COVID-19, выписаны 1248
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос, сколько он еще будет руководить Беларусью
Лукашенко о событиях на Окрестина в 2020 году: извиняться было не за что
Стивен Сигал записал видеообращение к Лукашенко и передал его через Соловьева
Богданов: лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено для защиты внутреннего рынка
Белорусские биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпиаде
В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2022 год
Инфенкционист назвал два момента, когда при коронавирусе стоит "паниковать"
ГАИ: при гололеде увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов
Минюст: объединения и фонды до 1 марта должны представить информацию о продолжении деятельности
Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе кубка IBU
Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Беларусь для учений
Руководители госорганов проведут в феврале выездные приемы граждан
Минздрав прокомментировал эпидситуацию в детском центре "Надежда" в Вилейском районе
Манойло: западные СМИ подают белорусско-российские учения под своим соусом
Республиканский совет по исторической политике создается при Администрации Президента Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.