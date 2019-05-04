Развитая спортивная инфраструктура позволила Беларуси принять ЧЕ по спочану - Танабэ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитая спортивная инфраструктура позволила Беларуси принять 11-й чемпионат Европы по спочану. Об этом заявил президент Международной федерации спочана Тэцундо Танабэ на церемонии открытия ЧЕ, которое состоялось сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение двух дней (4-5 мая) за награды турнира будут бороться 200 атлетов из 16 стран.

По мнению президента Международной федерации спочана, место для проведения выбрано удачно, так как Минск находится в центре Европы и всем участникам удобно было добираться сюда. "Беларусь за последние годы добилась серьезного прогресса в развитии спочана, - отметил Тэцундо Танабэ. - Приняли решение провести 11-й чемпионат Европы именно в Минске, так как нам рекомендовали именно ваш город, где развита спортивная инфраструктура. Лично убедился в этом: спорткомплекс "Стайки" хорошо подходит для приема больших делегаций с количеством участников более 200. Уверен, проведем в Беларуси отличный чемпионат".

Тэцундо Танабэ рассказал, за кого будет болеть на континентальном форуме. "Эстонская спортсменка неожиданно победила на прошлом континентальном форуме, интересно вновь увидеть ее на соревнованиях. В командном зачете очень хорошие шансы у Франции, Италии, России, но и Беларусь добилась хороших результатов, ее не стоит сбрасывать со счетов", - отметил он.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов подчеркнул, что во время таких крупных форумов належиваются и деловые контакты. "Япония выделяется в мире экономическим развитием, высоким уровнем культуры и спорта, не столь развитых в Европе. Получить право проведения чемпионата Европы по спочану, родоначальником которого является эта азиатская страна, было непросто. Такое право мы заслужили достойным выступлением на международных стартах. К примеру, на чемпионате Европы 2017 года сборная Беларуси завоевала 17 наград, хотя относительно недавно начали развивать этот вид спорта. Во время международных турниров договариваемся о начале новых или развитии уже имеющихся проектов. Как правило, в Японии руководители в спорте серьезно заняты и в бизнесе этой страны", - рассказал Сергей Рахманов.

В первый день чемпионата состоятся предварительные соревнования и будут разыграны медали в отдельных видах. Завершится турнир в РЦОП "Стайки" 5 мая.-0-