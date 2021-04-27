"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном поединке футбольной Лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в испанской столице, вопреки ожиданиям, началась натиском гостей, которые сразу захватили инициативу. На 14-й минуте одна из атак "Челси" завершилась голом Кристиана Пулишича. Пропустив мяч, подопечные Зинедина Зидана активизоровались и через 15 минут Карим Бензема сравнял счет. В дальнейшем больше атаковали хозяева, но результат так и не изменился - ничья 1:1. Ответная встреча за выход в финал состоится 5 мая в Лондоне.

Завтра на стадионе "Парк-де-Пренс" французский "Пари Сен-Жермен" примет английский "Манчестер Сити". На четвертьфинальной стадии парижане одолели мюнхенскую "Баварию", а лидеры английской премьер-лиги оказались сильнее еще одного представителя бундеслиги дортмундской "Боруссии". Норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанн возглавляет бомбардирскую гонку ЛЧ, забив 10 мячей. Ответный матч в этой паре состоится 4 мая в Манчестере.

Финальный поединок чемпионской Лиги пройдет 29 мая в Стамбуле.-0-