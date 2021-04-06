"Реал" и "Манчестер Сити" победили в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" добились домашних побед в первых четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в испанской столице футболисты английского "Ливерпуля" сыграли очень слабо, чем умело воспользовались хозяева поля. На 27-й минуте Тони Кроос отдал великолепный пас на Жуниора Винисиуса, который открыл счет. Через 10 минут грубо ошиблись защитники гостей и Марко Асенсио удвоил преимущество "Реала". После перерыва подопечные Юргена Клоппа заиграли активнее и на 51-й минуте Мохамед Салах отыграл один мяч. Минимальный разрыв продержался недолго - на 65-й минуте Жуниор Винисиус забил свой втророй гол, установив окончательный результат - 3:1 в пользу "Реала".

В Манчестере лидер английской премьер-лиги в игре с немецкой "Боруссией" из Дортмунда вышел вперед на 19-й минуте после отличного удара Кевина Де Брейне. На 84-й минуте Марко Ройс сравнял счет, но удержать ничью гостям не удалось - на 90-й минуте Фил Фоден принес победу "Манчестер Сити" - 2:1.

Еще два четвертьфинала чемпионской Лиги состоятся 7 апреля. Действующий победитель главного континентального турнира, лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" примет у себя дома одного из главных фаворитов французского первенства "Пари Сен-Жермен". Эта встреча станет повторением прошлого финала ЛЧ, в котором баварцы победили 1:0. Также завтра в испанской Севилье португальский "Порту" сыграет с английским "Челси" из Лондона.

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 13 и 14 апреля.-0-