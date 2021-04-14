"Реал" и "Манчестер Сити" стали полуфиналистами Лиги чемпионов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мадридский клуб в гостевом четвертьфинальном поединке сыграл вничью с английским "Ливерпулем" - 0:0. В ответном матче "Реал" основном оборонялся и сумел удержать свое преимущество, добытое в испанской столице - 3:1. В борьбе за выход в финал команда Зинедина Зидана дважды встретится с лондонским "Челси", который по сумме двух четвертьфинальных поединков одолел португальский "Порту" - 2:0 и 0:1.

"Манчестер Сити", играя в Дортмунде против немецкой "Боруссии", пропустил мяч на 15-й минуте после точного удара Джуда Беллингхема. Однако лидеры английской премер-лиги не собирались уступать и во втором тайме сначала Рияд Марез с пенальти сравнял результат, а на 75-й минуте Фил Фоден принес победу гостям - 2:1. На прошлой неделе "Манчестер Сити" победил "Боруссию" на своей арене с результатом 2:1.

В полуфинале соперником английского клуба будет французский "Пари Сен-Жермен", который в четвертьфинале оказался сильнее мюнхенской "Баварии" - 3:2 и 0:1.

Первые полуфинальные поединки пройдут 27-28 апреля, ответные - 4-5 мая, финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.-0-