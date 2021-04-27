"Реал" примет "Челси" в первом полуфинале футбольной Лиги чемпионов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадридский "Реал" сегодня примет лондонский "Челси" в первом полуфинальном поединке футбольной Лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу, которая пройдет на поле стадиона имени Альфредо ди Стефано в испанской столице, будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В минувший уик-энд футболисты "Реала" сыграли вничью (0:0) с "Бетисом" в домашнем матче 33-го тура испанского чемпионата и занимают второе место, набрав 71 очко. У лидирующего мадридского "Атлетико" на два балла больше. В 33-м туре английской премьер-лиги "Челси" одолел "Вест Хэм" с минимальным перевесом 1:0 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея 58 очков. Для "Реала" это 30-й полуфинал главного континентального турнира, в 16 из них он выходил победителем и потом 13 раз завоевывал Кубок чемпионов. "Челси" в третий раз пробился в полуфинальную стадию Лиги чемпионов и затем один раз выиграл трофей. В четвертьфинале этого розыгрыша мадридцы были сильнее английского "Ливерпуля", а "Челси" выбил из турнира португальский "Порту". Прямая трансляция из Мадрида начнется в 21.50 на телеканале "Беларусь 5". Ответная встреча за выход в финал состоится 5 мая в британской столице.

Завтра на стадионе "Парк-де-Пренс" французский "Пари Сен-Жермен" примет английский "Манчестер Сити". На четвертьфинальной стадии парижане одолели мюнхенскую "Баварию", а лидеры английской премьер-лиги оказались сильнее еще одного представителя бундеслиги дортмундской "Боруссии". Норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанн возглавляет бомбардирскую гонку ЛЧ, забив 10 мячей. Ответный матч в этой паре состоится 4 мая в Манчестере.

Финальный поединок чемпионской Лиги пройдет 29 мая в Стамбуле.-0-