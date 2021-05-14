Речицкий "Спутник" примет футболистов "Славии" в Могилеве

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся стартовые встречи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них дебютанты высшей лиги футболисты речицкого "Спутника" примут на поле могилевского стадиона "Спартак" мозырскую "Славию". Речицкая команда, замыкающая турнирную таблицу, свои предыдущие домашние встречи проводила в Гомеле. В прошлом туре "Спутник", который потерпел семь поражений в восьми проведенных матчах, в прошлом туре проиграл в Бресте местному "Руху" со счетом 0:2. Ненамного лучше начали сезон мозыряне, у которых всего 5 очков. В минувший уик-энд "Славия" у себя дома сыграла вничью с брестским "Динамо" - 1:1.

В другом сегодняшнем поединке одни из фаворитов турнира футболисты минского "Динамо" на своей арене встретятся с еще одним неудачником стартового отрезка "Сморгонью". В последних трех играх динамовцы добились побед, обыграв в прошлом туре "Ислочь" с результатом 3:1. Оппоненты минчан в предыдущей встрече уступили у себя дома гродненскому "Неману" со счетом 0:2 и занимают предпоследнее, 15-е место.

Завтра лидер чемпионата солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у "Немана". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" встретится в Жодино с футболистами "Ислочи", а БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет "Рух".

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: "Слуцк" - "Минск", "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Гомель".

Положение команд после 8 туров: "Шахтер" - 24 очка, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Динамо" (Брест) - 14, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, "Минск" - 9, "Витебск" - 9, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Славия" - 5, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-