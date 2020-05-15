Реестр квалификационных степеней самбо повысит конкуренцию среди спортсменов - Кобрусев

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реестр квалификационных степеней самбо повысит конкуренцию среди спортсменов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев.

Исполком Международной федерации самбо (ФИАС) принял реестр квалификационных степеней самбо для спортсменов и тренеров. Для самбистов предусмотрены цветные нашивки на пояса, для их тренеров - нашивки на одежду. Председатель Белорусской федерации самбо отметил, что у нас в стране будет разработан совместный с ФИАС регламент присвоения званий. "Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы еще не встречались и не разговаривали о порядке их присвоения. Все это еще предстоит реализовать. В зависимости от года обучения и навыков будут присваиваться нашивки на пояса. Спортивные звания как были, так и останутся, - сказал Александр Кобрусев. - Любые изменения - это движение вперед, популяризация самбо в мире. Считаю, что при введении нашивок на пояса увеличится конкуренция среди спортсменов".

Глава белорусского самбо отметил, что такая визуализация спортивных достижений будет служить своеобразным паспортом. По его словам, все решения, принимаемые Международной федерацией самбо нацелены на то, чтобы попасть в олимпийскую семью. "Самбо очень динамично развивается в мире, данный вид спорта представлен в составе крупных форумов, например, Европейских и Азиатских игр. Думаю, у нас есть все шансы попасть в олимпийскую семью", - добавил Александр Кобрусев.

Сейчас национальная команда по самбо тренируется в "Стайках", где созданы комфортные условия для грамотного тренировочного процесса.

По словам главного тренера сборной Беларуси по самбо Дмитрия Базылева, спортсмены национальной команды планируют начать соревновательный сезон в августе. Основные старты для спортсменов - это чемпионаты мира и Европы.

На данный момент Международная федерация самбо приостановила все турниры своего календаря на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-