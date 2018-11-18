Рефери из Грузии будут судить матч Лиги наций Сан-Марино - Беларусь

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный поединок группового этапа Лиги наций (лига D). Чтобы занять первое место в группе 2, подняться в лигу С и продолжить борьбу за путевку на Евро-2020, белорусам сегодня нужно не проиграть в гостях аутсайдеру - команде Сан-Марино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру в Серравалле, которая начнется в 20.00 по минскому времени, будет судить бригада арбитров из Грузии во главе с Георгием Круашвили. Ассистенты - Заза Ментешашвили и Заза Пипия, дополнительные помощники за воротами - Георгий Вадачкория и Георгий Кикачейшвили, резервный рефери - Леван Варамишвили.

В первом круге соревнований белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона "Динамо" со счетом 5:0 (голы забили: Станислав Драгун - 2, Игорь Стасевич, Антон Сарока, Юрий Ковалев). Кроме того, подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург - 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси остается единственной из 55 участников Лиги наций, кто еще не пропустил ни одного гола, санмаринцы же еще ни разу не поражали ворота соперников.

Матч Сан-Марино - Беларусь будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В другой сегодняшней встрече футболисты Молдовы примут в Кишиневе гостей из Люксембурга.

Турнирное положение после 5 туров: Беларусь - 11 очков (разница мячей - 8-0), Люксембург - 9 (10-3), Молдова - 8 (3-4), Сан-Марино - 0 (0-14).

Команды, которые займут первые места в четырех группах лиги D, перейдут в лигу С, а также продолжат борьбу за единственную путевку на чемпионат Европы 2020 года.-0-