9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко.

Себастьян Коэ подчеркнул, что данная тема сегодня была в числе рассматриваемых на переговорах с Президентом Беларуси. И если она будет реализована, то в стране будут вести подготовку легкоатлетов высокого уровня.

Руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций выразил мнение, что в Беларуси, как нигде, понимают важность развития спорта. Он поблагодарил белорусскую сторону за взаимодействие в развитии легкой атлетики, а также в борьбе с допингом. "Мы действительно достигли большого прогресса", - считает Себастьян Коэ.

Он подчеркнул, что на сегодняшней встрече была еще одна возможность подчеркнуть, что спорт становится мостиком, особенно в такие непростые времена.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций - всемирная управляющая организация в легкой атлетике, членами которой являются 214 стран. Основана в 1912 году, штаб-квартира находится в Монако.-0-