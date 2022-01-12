Регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен 15 января

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с обострением эпидемиологической ситуации КХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат с 15 января, сообщает официальный сайт Лиги.

По состоянию на 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых были выявлены положительные тесты на COVID-19, составило 171 человек, прирост за последние сутки - 60 человек. В связи с быстрым ростом числа заболевших в клубах Лига приняла решение перенести игровые дни 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, которые будут объявлены позднее.

До недельной паузы в КХЛ состоится еще четыре матча. Сегодня сыграют "Нефтехимик" и "Трактор", 13 января "Автомобилист" примет "Северсталь", а "Витязь" сыграет с "Барысом". Решение по матчу СКА - "Сочи" будет принято в день игры. В пятницу "Адмирал" встретится с "Сибирью".-0-