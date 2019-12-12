Рейтинговый турнир по дзюдо World Masters стартует в Китае

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный рейтинговый турнир по дзюдо World Masters стартует сегодня в Циндао (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители и призеры сегодня определятся в весовых категориях 60 и 66 кг у мужчин и 48, 52 и 57 кг - у женщин. Финальные поединки начнутся в 12.00 по минскому времени.

Беларусь на международном форуме представят Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг). Из девушек на татами выйдет лидер национальной сборной, чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

В соревнованиях примут участие сильнейшие атлеты, которые входят в топ-36 рейтинга мирового дзюдо. Всего за награды турнира поборются около 480 спортсменов из 71 страны мира.

Завершатся состязания 14 декабря.-0-