Реконструированная в Минске лыжероллерная трасса выполнена с учетом пожеланий паралимпийцев - Шепель

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструированная в столичном микрорайоне Дражня лыжероллерная трасса выполнена с учетом пожеланий паралимпийцев. Об этом сегодня на торжественной церемонии открытия объекта рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" Олег Шепель.

Он констатировал, что трасса будет востребована для тренировок спортсменов с ограниченными физическими возможностями. "Сегодня в Партизанском районе столицы открылся замечательный объект, - сказал Олег Шепель. - Очень хорошо, что для инвалидов предусмотрен удобный подъезд, комфортные душевые, тренажеры, радует наличие стрельбища. Теперь, после проведения работ трасса как нельзя лучше подходит для тренировок начинающих спортсменов, которым пока сложно работать в "Раубичах".

Лыжероллерная трасса в Партизанском районе Минска была открыта в 2013 году. Оборудованная мачтами освещения, она тянется вдоль ул.Ваупшасова и уходит в лесной массив. Длина маршрута - 2,7 км. Помимо новых объектов, для посетителей открыты пункт проката и мастерская по ремонту инвентаря.

После реконструкции там появилось открытое стрельбище на 16 установок и площадка с уличными антивандальными тренажерами. Трассу, все сопутствующие помещения и автостоянку адаптировали для людей с ограниченными физическими возможностями. -0-