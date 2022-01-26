Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей подряд стал Кит Яндл

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник "Филадельфии" Кит Яндл стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, проведя 965-й матч подряд без пропусков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серия 35-летнего американца стартовала 26 марта 2009 года. В этот период защитник также выступал за "Финикс/Аризону", "Рейнджерс" и "Флориду". Яндл превзошел рекорд Дуга Джарвиса (964 матча подряд), который играл в НХЛ с 1975 по 1987 год. На третьем месте в истории лиги идет нападающий "Аризоны" Фил Кессел, на счету которого 941 игра кряду (серия игрока продолжается).

В текущем сезоне Яндл провел 43 матча, в которых набрал 13 очков. Всего на счету нового рекордсмена Лиги 1075 игр в НХЛ.

Исторический результат защитника "Филадельфии" был омрачен очередной неудачей его команды: сегодня "летчики" уступили "Айлендерс" 3:4. Поражение стало для "Флайерс" 13-м подряд - это новый антирекорд клуба по продолжительности серии без побед.-0-