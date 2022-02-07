Рень Цзивен выиграл второе олимпийское золото Пекина в шорт-треке

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены завоевали золото и серебро Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийским чемпионом стал Рень Цзивен, который первенствовал с результатом 1 мин. 26,768 сек. Это его второе золото Пекина-2022, первое он взял в составе смешанной эстафетной команды. Серебро сегодня выиграл еще один китайский спортсмен Ли Вэньлун (1 мин. 29,917 сек.), бронзовую медаль завоевал представитель Венгрии Лю Шаоан (1 мин. 35,693 сек.).

Всего участники соревнований по шорт-треку на льду Столичного дворца спорта в Пекине разыгрывают девять комплектов олимпийских медалей - по четыре у мужчин и женщин, а также в смешанной командной эстафете.-0-