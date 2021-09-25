25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Рене Фазель покидает пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), который занимал в течение 27 лет. Выборы нового главы состоятся сегодня на конгрессе IIHF, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди кандидатов на пост президента есть и заместитель председателя Белорусской федерации хоккея Сергей Гончаров. Кроме него свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен и француз Люк Тардиф.

Всего делегаты на конгрессе Международной федерации хоккея имеют 105 голосов. Причем крупные хоккейные страны, как Россия или Канада, имеют даже по два голоса. В выборах президента победит тот, кто наберет 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберет никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования. Также сегодня будет избран Совет IIHF, в который войдут 14 человек.

Рене Фазель, которому сейчас 71 год, стал президентом IIHF в 1994 году на генеральном конгрессе этой организации в Венеции.-0-